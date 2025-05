Lima, capital de grandes eventos deportivos, reunió a más de 500 pesistas en competencia; el Mundial U17 y Junior de Levantamiento de Pesas Lima 2025, se desarrolló durante 6 días de manera espectacular en el Polideportivo 3 de la Videna IPD. Escenario donde delegaciones de 79 países, incluidas potencias como China, Corea del Sur y Bulgaria, ofrecieron un espectáculo de fuerza, técnica y superación.

Apuestan por el deporte

La delegación peruana logró el primer lugar por equipos en la categoría Varones U17, y dentro de este grupo de grandes deportistas, resaltó la participación de Laionel Ramos Valenzuela, representante del taller del Gobierno Regional de Ica; quien fue el único atleta en competencia con 14 años de edad en esta categoría, confirmando que el futuro del deporte peruano se forja con disciplina y resultados.

El mencionado deportista adolescente iqueño se dedica al levantamiento de pesas desde el 5 de marzo del 2023, preparándose en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) en La Palma, llevando una alimentación balanceada y saludable.

Ha participado en diversos campeonatos donde ha quedado como campeón nacional en el 2024 en la Sub 13 en Tumbes y en la Sub 15 en la misma región y récord nacional Sub 13. Sus maestros señalaron que a su edad, es un ejemplo de constancia, disciplina y perseverancia.

A su vez, el equipo nacional Femenino U17 alcanzó un importante cuarto puesto, consolidando su crecimiento y proyección internacional; teniendo como representante a Camila Zamora, siendo su segunda participación en un Mundial de Levantamiento de Pesas.

Con visión, capacidad y compromiso, el Perú continúa posicionándose como un referente deportivo, construyendo legado y fortaleciendo el deporte desde la base hasta la élite.

