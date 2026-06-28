El atleta pisqueño Jeffrey Cajo volvió a dejar en alto el nombre de Pisco y del Perú al integrar la selección nacional que participó en el I Campeonato Panamericano de Atletismo. El destacado deportista compitió en la serie 2 de los 400 metros planos, prueba en la que representó al país gracias a una sobresaliente temporada que lo consolidó como una de las principales promesas del atletismo peruano.

Destacado atleta

Sin embargo, durante el desarrollo de la competencia internacional, una molestia física sufrida antes de completar los 200 metros le impidió culminar la prueba. A pesar de este desafortunado incidente, su presencia en el certamen continental es el reflejo del esfuerzo, la disciplina y el talento que lo llevaron a proclamarse campeón nacional de los 400 metros planos y a establecer un nuevo récord nacional U23 en la especialidad, méritos que le otorgaron un lugar en la delegación peruana.

Desde Pisco, familiares, amigos y la comunidad deportiva expresaron su respaldo al joven atleta, considerado el orgullo de todo un pueblo por su constante dedicación y espíritu de superación. Asimismo, se reconoció la labor de su entrenador, Julio Pérez, cuyo trabajo ha sido fundamental en el crecimiento deportivo de Jeffrey.

Confiados en su pronta recuperación, los pisqueños esperan verlo nuevamente en las pistas enfrentando nuevos desafíos y cosechando más triunfos para el deporte nacional.

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