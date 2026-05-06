El atleta pisqueño Jeffrey Cajo Molina, de apenas 19 años, se consagró como una de las principales figuras del Campeonato Nacional de Mayores 2026 al obtener dos medallas de oro en pruebas de velocidad y medio fondo de atletismo.

Talento deportivo

El joven deportista se impuso en los 800 metros con un destacado tiempo de 1:48.82, y posteriormente dominó los 400 metros planos registrando 47.31 segundos, resultados que lo posicionan entre los mejores del país en su categoría.

El desempeño de Cajo no solo refleja su talento competitivo, sino también un notable proceso de preparación que viene consolidando su proyección a nivel nacional. Su doble triunfo en este certamen reafirma su crecimiento sostenido dentro del atletismo peruano y lo perfila como una de las promesas más sólidas de cara a futuras competencias internacionales.

A estos logros se suma el reciente Récord Nacional Indoor alcanzado en los 400 metros planos, con un tiempo de 47.58 segundos durante el Campeonato Sudamericano Indoor disputado en Cochabamba. Esta marca, válida para las categorías U23 y mayores, ratifica el excelente momento deportivo del atleta pisqueño, quien continúa dejando en alto el nombre de Pisco y del Perú en el ámbito atlético.

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