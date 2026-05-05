El piloto pisqueño Santiago “Cohete” Aguayo, junto a su copiloto César Suárez, se consagraron campeones del Premio Presidente de la República 2026, firmando una actuación impecable de principio a fin.

Con dominio absoluto en cada tramo y resultados contundentes en ambas jornadas Día 1 y Día 2, la dupla logró imponerse con autoridad en una de las competencias más exigentes del calendario nacional, dejando en alto el nombre de Pisco.

Destacados pilotos

En su estreno en el campeonato Rally ACP 2026, Aguayo demostró precisión, potencia y control al volante del Toyota GT86, alcanzando el triunfo absoluto en la categoría Super 2000.

La competencia, desarrollada en los desafiantes caminos de Ayacucho, puso a prueba la resistencia y estrategia de los equipos, escenario en el que la dupla pisqueña destacó al liderar especiales clave y mantener un ritmo sólido durante todo el recorrido

De punta a punta, Aguayo y Suárez protagonizaron un fin de semana perfecto, consolidándose como una de las duplas más competitivas del certamen. Su desempeño no solo evidencia preparación y talento, sino también una lectura estratégica del terreno que les permitió sostener la ventaja frente a rivales de alto nivel en una carrera catalogada como una de las más complejas del circuito.

Este triunfo marca un inicio auspicioso en la temporada y refleja el respaldo de sus seguidores. La victoria no solo los coloca en lo más alto del podio, sino que enciende el orgullo de Pisco y proyecta a la dupla como firme protagonista del automovilismo nacional.

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