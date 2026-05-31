El atleta peruano Jeffrey Cajo escribió una nueva página en la historia del atletismo nacional al establecer un récord nacional U23 en los 400 metros planos durante el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026. El velocista registró un tiempo de 46.36 segundos, mejorando su propia marca de 46.51 y consolidándose como una de las principales figuras emergentes de esta disciplina en el país.

Talento deportivo

La destacada actuación de Cajo fue el reflejo de un proceso de preparación constante, disciplina y esfuerzo sostenido. El nuevo récord no solo representa una mejora en sus registros personales, sino también un importante avance para el atletismo peruano en una competencia de alto nivel internacional. El logro también pone en valor el trabajo desarrollado junto a su entrenador, Julio Pérez, quien ha sido pieza fundamental en el crecimiento deportivo del atleta.

La jornada fue aún más positiva para el representante nacional al lograr su clasificación a la gran final de los 400 metros planos. Jeffrey Cajo ocupó el cuarto lugar en la primera semifinal, asegurando su presencia en la definición de la prueba tras enfrentar a destacados exponentes iberoamericanos. Con este resultado, el pisqueño mantiene intactas sus aspiraciones de seguir haciendo historia y llevar al Perú a los primeros planos del atletismo continental.

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