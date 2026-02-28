El atleta pisqueño Jeffrey Cajo de 19 años, ha sido oficialmente convocado por la Federación Deportiva Peruana de Atletismo para ser parte de la delegación nacional que competirá en el V Campeonato Sudamericano Indoor de Atletismo, a celebrarse desde hoy 28 de febrero al 1 de marzo en Cochabamba, Bolivia. Este evento reunirá a competidores de toda Sudamérica, incluidos representantes de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros.

Talento deportivo

La competencia no solo representa un escenario continental de alta exigencia, sino que además tiene carácter clasificatorio para el Campeonato Mundial Indoor Kujawy Pomorze 2026, programado del 20 al 22 de marzo en Polonia, lo que eleva su importancia para los atletas peruanos que aspiran a medirse con los mejores a nivel mundial. En este contexto, Cajo buscará destacarse en la prueba de 400 metros y ofrecer una actuación que realce el nombre de Perú dentro del circuito atlético.

Para el joven atleta de Pisco, esta participación es una oportunidad clave para continuar su crecimiento competitivo y demostrar su potencial en una de las citas más importantes del calendario atlético sudamericano bajo techo.

Además, su presencia en Cochabamba pone de manifiesto el compromiso del deporte nacional por impulsar a sus talentos emergentes en eventos internacionales, con miras a seguir acumulando experiencia y logros que beneficien tanto a su carrera como al atletismo peruano en general.

