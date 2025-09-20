Lo dio todo en la pista de competencia, pero no le alcanzó para subir al podio. La crédito nacional Kimberly García León ingresó en el quinto lugar de los 20 kilómetros de marcha del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, haicendo un tiempo de 1h, 26m, 22s.

Su tiempo también le permite alcanzar el récord nacional en marcha de 20K.

“Luchó los primeros lugares con atletas de España, Japón, México y China. En el tramo final de la competencia, la española María Pérez, aceleró el paso para ingresar en primer lugar, seguida México, Japón y Ecuador”, informó el periodista Walter Campos.

En declaraciones a la prensa, la atleta huancaína dijo estar satisfecha con este resultado, con lo que pudo sacarse el clavo de la anterior carrera de 35K donde quedó en décimo lugar.