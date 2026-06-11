En una intervención a negocios de comercialización de equipos de defensa personal se halló 41 armas de aire comprimido con autorización vencida y 27 réplicas de armas de fuego cuya venta está prohibida. Todo el material fue incautado.

Durante la intervención, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) junto a la Fiscalía comprobaron que el negocio ofrecía armas de aire comprimido al público pese a que el permiso para realizar dicha actividad ya no se encontraba vigente.

Además, los fiscalizadores hallaron 27 réplicas de armas de fuego exhibidas para la venta. Estos productos están prohibidos por la Ley N.° 30299, que regula las armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados de uso civil.

La diligencia contó con la participación de la fiscal provincial Ana Cecilia Cordero Echenique, de la Primera Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Arequipa, junto con personal de SUNAT Aduanas, la Policía Nacional y especialistas de la SUCAMEC.

Durante el operativo, los representantes de las instituciones advirtieron al propietario del local sobre la obligación de cumplir la normativa vigente y evitar la comercialización de productos restringidos o prohibidos.