El servicio de emergencia del hospital San José de Chincha, desde el lunes hasta la actualidad, ha recibido a más de 30 personas con síntomas de intoxicación.

Fuertes dolores

Los eventuales pacientes, hombres, mujeres y también menores de edad comenzaron a experimentar desde el 8 de junio fuerte dolor estomacal, algunos imaginaron que podían contener el malestar con pastillas y seguir un tratamiento en casa. Pero, al no mostrar recuperación tuvieron que acudir al centro médico.

El común denominador entre estas personas es el consumo de comida chatarra, como salchipapas, pollo broaster, mostritos y otros acompañados con cremas caseras (ají, mayonesa y demás).

Las autoridades del sector salud y del gobierno local vienen coordinando acciones para identificar el local al que concurrieron los pacientes, quienes han negado brindar información exacta del negocio donde consumieron los alimentos en familia.

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