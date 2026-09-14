Un brutal accidente de tránsito se registró la mañana del domingo 13 de setiembre en la avenida Fermín Tangüis, en la provincia de Pisco, pasando las instalaciones de la EPS Emapisco.

Siniestro vial

De acuerdo con información preliminar, una camioneta Renault Duster de color negro, con placa de rodaje AYE-471, impactó violentamente contra un poste de más de 15 metros de altura, dejando al conductor atrapado en el vehículo.

Producto del fuerte impacto, la parte delantera del vehículo quedó completamente destrozada. Según los primeros reportes, el conductor habría sufrido una fractura en la rodilla y tuvo que ser auxiliado.

La emergencia fue atendida por una ambulancia de la Compañía de Bomberos N.° 37 de Pisco, cuyos efectivos trasladaron al herido de emergencia a un establecimiento hospitalario para recibir atención médica.

Hasta el lugar también llegó personal de la Policía Nacional del Perú, que inició las diligencias para determinar las causas y circunstancias en las que ocurrió el accidente.

En tanto, el sábado 12 de setiembre se reportó otro accidente de tránsito en la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Chincha. El hecho ocurrió a la altura del centro poblado La Garita, perteneciente al distrito de El Carmen, donde un motociclista resultó herido y quedó tendido sobre la vía tras el accidente.

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