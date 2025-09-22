La noche del sábado 20 de septiembre, un nuevo atentado con explosivo estremeció a la provincia de Pisco. En esta ocasión, una ferretería ubicada en la Cooperativa Almirante Miguel Grau fue atacada por delincuentes, quienes colocaron un artefacto que destrozó por completo la puerta y parte de la fachada del negocio.

Ataque criminal

El fuerte estruendo alarmó a toda la zona y fue escuchado a varias cuadras de distancia, alcanzando sectores como El Molino y barrios cercanos. Decenas de vecinos salieron de sus viviendas para verificar lo ocurrido y se encontraron con una escena devastadora, que incrementó la sensación de inseguridad en la ciudad.

De acuerdo con los testigos, este sería el segundo ataque con explosivos en la misma vivienda en menos de una semana, lo que ha puesto en zozobra a la población. Los habitantes de la zona temen que se trate de un nuevo caso de extorsión a comerciantes, donde bandas criminales utilizan la violencia para exigir el pago de cupos a cambio de dejar trabajar a los negocios.

Agentes de la Policía Nacional acudieron de inmediato al lugar y realizaron las diligencias correspondientes para recoger evidencias. La zona quedó restringida mientras personal especializado evaluaba los daños y buscaba indicios que permitan identificar a los responsables del ataque.

Señalaron que la violencia con explosivos se ha convertido en una amenaza directa a la tranquilidad de las familias y negocios locales, por lo que pidieron a las autoridades no minimizar estos hechos y actuar con firmeza.

