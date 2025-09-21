La ola de asaltos continúa golpeando al distrito de Subtanjalla. La noche del viernes 19 de setiembre, dos sujetos armados a bordo de una motocicleta asaltaron el “Mini market Panchito”, ubicado en la avenida Miami Beach, llevándose la recaudación del día y generando terror entre trabajadores y clientes. Todo el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Inseguridad en el distrito

El ataque ocurrió a las 9:42 p.m., cuando los delincuentes llegaron en una moto lineal de color negro. El copiloto descendió con el rostro cubierto por un casco y, portando un arma de fuego, encañonó directamente a la cajera exigiéndole todo el dinero de la caja. “¡Pasa todo!”, repetía el asaltante mientras lanzaba un morral sobre el mostrador para que la víctima guardara el dinero.

En las imágenes de video se aprecia cómo el delincuente se abalanza sobre la caja registradora, incluso exigiendo a la cajera entregar su teléfono celular junto con la clave de acceso, obligándola a apuntar la información en un papel. El sujeto buscaba así controlar no solo el botín en efectivo, sino también datos personales y bancarios de la trabajadora, mientras la intimidaba diciendo: “Tranquila, tranquila, aquí no hay nada”.

Afuera, su cómplice esperaba sobre la moto lineal, ocultando su rostro con una capucha y vestido con una casaca verde. Tras obtener el dinero y las pertenencias, el delincuente salió del local y ambos emprendieron la huida a toda velocidad, con rumbo desconocido, sin que los transeúntes pudieran detenerlos.

Este nuevo ataque ha encendido las alarmas en la zona, ya que no es la primera vez que negocios de la avenida Miami Beach son blanco de delincuentes bajo la misma modalidad. La Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones.

VIDEO RECOMENDADO