Un delincuente fue captado por cámaras de seguridad robando una motocicleta lineal en plena vía pública, frente a la tienda Bitel, en la calle Bolívar de la ciudad de Ica. El robo ocurrió en cuestión de segundos, pero su libertad duró poco: horas después fue detenido por la policía.

Delito en la zona

El video muestra cómo el sujeto actúa con total frialdad. Utiliza una herramienta para forzar el sistema de encendido y logra llevarse la motocicleta en apenas unos segundos. La unidad sustraída es una Pulsar NS 200 de color negro con rojo, con placa de rodaje 2205-OY, registrada a nombre de la empresa Import Movil Smartphone E.I.R.L., según datos de SUNARP.

Tras la denuncia, efectivos del Departamento de Investigación Criminal de Ica, en coordinación con la unidad de inteligencia, iniciaron una operación relámpago. En tiempo récord, lograron ubicar y detener al presunto ladrón: José Carlos Ordaya Hernández, alias “Demonio”, de 18 años, quien fue intervenido en la urbanización Las Flores, en el distrito de Parcona.

Según el jefe de la División de Investigación Criminal de Ica, coronel PNP José Luis Gonzales Quinteros, el detenido confesó ser el autor del robo. “A raíz de la denuncia por hurto de motocicleta, procedimos con las unidades de inteligencia para ubicar a esta persona. Lo encontramos en Parcona y él mismo reconoció el delito. En tiempo récord, logramos la captura, la ubicación y la recuperación del vehículo”, declaró.

La motocicleta fue encontrada en el pasaje Orongo del mismo distrito, luego de que el propio detenido indicara su ubicación. Durante la operación, también fue arrestada una segunda persona que habría escondido el vehículo, y que estaría implicada en el delito de receptación.

Cabe señalar que, Ordaya Hernández tiene antecedentes por usurpación, tenencia ilegal de armas y lesiones. Ahora ha sido puesto a disposición del Ministerio Público y enfrenta cargos por hurto agravado.

VIDEO RECOMENDADO