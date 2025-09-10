La Policía Nacional del Perú, a través del área de Investigación de Robos de la DEPINCRI-ICA, informó la recuperación de una motocicleta Yamaha, modelo FZ16, color rojo y de placa 8973-2Y, que había sido robada el pasado 6 de septiembre de 2025.

Hurto fallido

De acuerdo con las primeras indagaciones, los delincuentes no alcanzaron a desmantelar la motocicleta y solo lograron sustraer el faro, lo que permitió que la unidad fuera recuperada prácticamente íntegra. Gracias a información proporcionada por fuentes humanas y a la labor de patrullaje en la zona, se logró ubicar la motocicleta en la calle Mariano Abel Cahua, donde fue asegurada por los agentes.

El vehículo fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias de rigor, mientras se coordinan los trámites correspondientes para su entrega al propietario. La Policía señaló que este tipo de delitos, vinculados al robo de vehículos menores, son cada vez más recurrentes y requieren la colaboración ciudadana para su prevención y denuncia oportuna.

Finalmente, la DEPINCRI-ICA anunció que continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del hurto, quienes enfrentarán cargos conforme a ley. La institución sostuvo que reforzarán los operativos de seguridad hasta cerrar el paso a las bandas dedicadas al robo y comercialización ilegal de motocicletas en la región.

