El pasado 30 de agosto de 2025, efectivos de la unidad de emergencia de la Región Policial Ica, incursionaron en el asentamiento humano Pedreros A-20-Ica, logrando la detención en flagrancia de delito de dos integrantes de la banda criminal denominada “Los coyotes de pedreros”.

Flagrancia del delito

Los detenidos fueron identificados como José Martín Aguado Gamarra de 39 años, alias “Coyote”, y Omar Gustavo Benavides Gonzales (19), alias “Chuky”.

Durante la intervención, se les halló en posesión de una motocicleta marca Bajaj, modelo Pulsar NS200, con placa 8353-ZB, la cual habría sido reportada como robada momentos antes por un ciudadano.

Asimismo, en el registro domiciliario efectuado en el inmueble vinculado a los detenidos, se encontró otra motocicleta marca Bajaj, modelo Pulsar NS200, sin placa de rodaje, con serie MD2A36FY0KCH00336, que también contaba con denuncia vigente por robo.

Ambos sujetos en la División de Investigación Criminal (DIVINCRI), son investigados por los presuntos delitos contra el patrimonio en su modalidad de hurto agravado, receptación y otros delitos conexos.

VIDEO RECOMENDADO