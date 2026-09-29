Academias Zárate se pronunció sobre la denuncia presentada por un estudiante de 17 años, quien habría señalado haber sido víctima de presuntos tocamientos indebidos al interior de la sede ubicada en El Tambo.

Según información policial, el adolescente comunicó inicialmente lo ocurrido a personal de la academia. Posteriormente, al no obtener una respuesta que considerara adecuada, contó lo sucedido a su madre, quien acudió a la Policía para formular la denuncia y solicitar que el caso sea investigado.

Tras conocerse el caso, efectivos de la Comisaría de El Tambo acudieron a las instalaciones de la academia para realizar diligencias urgentes y recabar información que permita esclarecer lo ocurrido.

Durante la intervención, la coordinadora de la institución, Roxana Núñez Allpoc (30), fue detenida luego de que, según la información policial, se negara a proporcionar datos sobre docentes y tutores requeridos para la investigación. Los agentes consideraron que esta conducta habría obstaculizado las diligencias, por lo que fue trasladada a la dependencia policial. El caso fue comunicado al Ministerio Público.

Academia rechaza cualquier afectación a estudiantes

A través de un comunicado emitido el 29 de septiembre, Academias Zárate señaló que rechaza categóricamente cualquier acción u omisión entre estudiantes que pueda afectar su integridad física, emocional o mental.

La institución afirmó que ha activado los protocolos y medidas correspondientes para preservar el interés superior de los menores y que viene brindando las facilidades e información solicitadas por las autoridades competentes.

Asimismo, pidió a la comunidad actuar con responsabilidad y empatía mientras se desarrollan las investigaciones, debido a que los hechos denunciados tienen carácter presunto.

La academia también destacó su trayectoria de más de cuatro décadas en la formación de estudiantes de distintos colegios públicos y privados de la región y reafirmó su compromiso de actuar conforme a la normativa vigente.