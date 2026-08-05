Con motivo de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) difundió una serie de recomendaciones para que los visitantes organicen sus compras y disfruten de la experiencia sin afectar su presupuesto mensual.

La entidad recordó que elaborar un presupuesto previo permite tomar decisiones de compra con mayor tranquilidad, evitar el sobreendeudamiento y mantener el equilibrio de las finanzas personales.

1. Define un presupuesto antes de salir de casa

La SBS aconseja establecer un monto máximo para las compras antes de asistir a la feria.

Ese presupuesto debe ajustarse a los ingresos disponibles y no comprometer el pago de gastos esenciales como alimentación, vivienda, transporte, servicios, deudas o las metas de ahorro.

2. Haz una lista de los libros que deseas comprar

La entidad recomienda elaborar previamente una lista con los títulos, autores o géneros de mayor interés.

Asimismo, sugiere priorizar los libros según su importancia, de modo que, si el presupuesto no alcanza para todas las opciones, el visitante pueda decidir cuáles adquirir primero.

3. Incluye todos los gastos de la visita

Además del costo de los libros, la SBS recuerda considerar otros desembolsos que forman parte de la experiencia, como:

Transporte.

Alimentación.

Entradas.

Actividades para niñas y niños.

Otros gastos adicionales durante el recorrido.

De esta manera, el presupuesto reflejará el costo real de la visita.

4. Aprovecha las ofertas con criterio

La Superintendencia señala que los descuentos pueden representar una oportunidad siempre que correspondan a compras previamente planificadas.

Antes de adquirir un libro en promoción, recomienda evaluar si realmente estaba dentro de las opciones consideradas o si el descuento está impulsando una compra no prevista.

5. Si vas en familia, acuerden un presupuesto conjunto

Para quienes visiten la feria en familia, la SBS sugiere conversar previamente sobre cuánto dinero se destinará a las compras.

También recomienda registrar los gastos durante el recorrido, ya que esta práctica puede convertirse en una oportunidad para enseñar a niños y adolescentes conceptos básicos de educación financiera, como la planificación, el establecimiento de prioridades y el uso responsable del dinero.

Materiales gratuitos sobre educación financiera

La SBS recordó que pone a disposición del público herramientas y materiales gratuitos de educación financiera a través de la sección “SBS Para Ti” de su portal institucional.

La entidad destacó que planificar los gastos antes de realizar una compra contribuye a disfrutar actividades como la FIL Lima sin comprometer la estabilidad financiera del hogar.