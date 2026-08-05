Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) Juliaca, en coordinación con el Área de Antidrogas (AREANT), ejecutaron un operativo que permitió la desarticulación de una organización dedicada a actividades ilícitas, conocida como “Los Intocables de la Frontera”.

El operativo se realizó en la intersección de los jirones Huascarán con Ausangate, distrito de San Miguel, provincia de San Román. Durante la intervención se logró la detención de tres personas que se desplazaban a bordo de un vehículo con placa de rodaje AYP-001.

Las personas intervenidas fueron identificadas con sus iniciales como: B. C. A. (28), alias “Charapa”, E. O. M. (40), alias “Lagarto” y Y. Y. H. Y. (39), alias “Chaval”.

Como parte del registro preliminar del vehículo, los agentes encontraron en la puerta posterior lado derecho seis paquetes rectangulares tipo “ladrillo”, precintados con cinta adhesiva amarilla, los cuales habrían contenido clorhidrato de cocaína, según las primeras pruebas de campo.

Posteriormente, el vehículo fue trasladado a las instalaciones del AREANDRO PNP Juliaca, donde se realizó una inspección más detallada. En esta segunda revisión, se logró el decomiso de: 37 paquetes rectangulares tipo “ladrillo”, con aparente clorhidrato de cocaína, 03 paquetes rectangulares forrados con plástico negro con aparente Pasta Básica de Cocaína y 03 paquetes de forma ovoidal forrados con plástico transparente conteniendo presuntos trozos de Pasta Básica de Cocaína.

Las autoridades procedieron al decomiso de las presuntas sustancias ilícitas y a la incautación del vehículo utilizado para el transporte. Las tres personas intervenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para las diligencias e investigaciones correspondientes, en estricto respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia que asiste a toda persona.