En la ciudad de Huancayo se sigue teniendo el mismo problema de zonas rígidas no respetadas, falta de señalización y peatones imprudentes. Generando mayor desorden en el transporte urbano. Ante esta problemática piden una campaña masiva de sensibilización en escuelas y colegios.

Pronunciamiento

La Sociedad Civil de Defensa del Consumidor, Usuarios y Administrados en las Instituciones Públicas y Privadas, emitieron un pronunciamiento, exigiendo que se cumpla con las disposiciones y ordenar el transporte y respeto de zonas rígidas.

“Solo el 15% de las calles de Huancayo, están debidamente señalizadas, por eso pedimos que la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Huancayo, realicen un trabajo coordinado según sus competencias”, explicó el abogado Fernando Quillas.

Por su parte el gerente de Tránsito y Transportes de Huancayo, Jorge Quispe, explicó que en el centro de la ciudad, se tiene la mayor parte señalizada, pero en la zona periférica, son los distritos los encargados de realizar este trabajo.

“En Huancayo no hay una cultura vial. Tenemos vehículos estacionados en zonas rígidas, peatones cruzando por el medio de la calle y lo que se debe hacer es sensibilización”, dijo Quispe.