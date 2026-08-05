La construcción de la infraestructura de contingencia del IREN Sur registra un avance físico del 31% y deberá culminar en diciembre de este año. Paralelamente, este 17 de agosto se iniciarán los trabajos para la construcción del nuevo hospital, bajo la modalidad de Fast Track o vía rápida.

El coordinador de la Unidad Desconcentrada de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Fredy Vallejo, informó que la finalidad de la construcción del hospital de contingencia es garantizar la continuidad de la atención a los pacientes durante la construcción del nuevo establecimiento especializado en cáncer.

Vallejo explicó que la obra sufrió algunos retrasos acumulados de 7 días debido a la paralización de trabajadores de Protección Civil, por lo que la empresa constructora realiza una reprogramación del cronograma para cumplir con el plazo previsto de entrega en diciembre.

Una vez concluida la infraestructura de contingencia, el personal, los equipos médicos y los servicios serán trasladados a esos ambientes temporales. Posteriormente se procederá con la demolición de la actual edificación del IREN Sur para dar paso a la construcción definitiva del hospital.

El representante de la ANIN precisó que, mientras avanza la contingencia, el 17 de agosto comenzarán las labores preliminares del nuevo hospital, principalmente con el movimiento de tierras, aprovechando la modalidad de ejecución Fast Track, que permite desarrollar etapas del proyecto de manera simultánea para reducir los tiempos de construcción.

Durante una visita a la obra, la alcaldesa provincial de Arequipa, Ruccy Oscco, aseguró que la municipalidad brindará todas las facilidades necesarias para el desarrollo del proyecto. Indicó que ya se autorizó que los trabajos se ejecuten durante fines de semana y feriados, con el objetivo de acelerar el avance de la obra.

La autoridad edil adelantó que también se otorgarán las autorizaciones y permisos que sean necesarios para evitar contratiempos en la ejecución del proyecto, considerado una de las principales inversiones en infraestructura de salud para la región Arequipa.