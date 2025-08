Ayer, se conmemoró el Día del Juez y la Jueza con una emotiva ceremonia realizada en la Corte Superior de Justicia de Ica, en la que participó el Gobernador Regional de Ica, Abg. Jorge Hurtado Herrera.

Administran justicia

La celebración inició con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional, seguido de la ceremonia protocolar en el auditorio de la Corte. El acto fue presidido por el Presidente (e) de la Corte Superior de Justicia de Ica, Dr. Tito Guido Gallegos Gallegos, quien agradeció la presencia de las autoridades regionales, como el gobernador, el alcalde provincial, vocales y jueces de la región.

Durante su intervención, el Dr. Gallegos destacó la labor incansable de los magistrados y magistradas, quienes día a día administran justicia, muchas veces enfrentando condiciones adversas. Hizo un reconocimiento especial a los jueces de paz, quienes desde zonas alejadas del país aplican justicia intercultural basada en las costumbres locales, contribuyendo así a la paz social en sus comunidades.

“Una justicia tardía no es justicia, y no hay justicia sin independencia. Defender esa autonomía no solo es tarea de los jueces, sino de toda la sociedad”, afirmó.

También se destacó la participación de la Dra. Brenda Mesías Gandarías, Vocal de la Corte Superior, quien resaltó el rol del juez en la vida jurídica de la región y subrayó la creciente incorporación de mujeres juezas en los últimos años.

“El Gobierno Regional de Ica expresa sus más sinceras felicitaciones a todos los jueces y juezas por su noble labor de impartir justicia y defender los derechos fundamentales de los ciudadanos, siendo su labor fundamental para mantener el estado de derecho y garantizar la paz social en nuestra región y en todo el país”, indicó la institución regional.

