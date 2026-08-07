Keiko Fujimori saludó el restablecimiento de relaciones con México tras otorgar salvoconducto a Betssy Chávez. (TVPerú)
Keiko Fujimori saludó el restablecimiento de relaciones con México tras otorgar salvoconducto a Betssy Chávez. (TVPerú)

Desde la región Junín, adonde llegó para inspeccionar las obras que se ejecutan en favor de los damnificados por los sismos que han azotado el sur del valle del Mantaro y el valle del Canipaco, la presidenta Keiko Fujimori saludó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con México.

“Era uno de nuestros objetivos y así se lo explicamos al canciller Carlos spá de recuperar estas relaciones. Además, como lo hemos señalado, vamos a tener un gobierno muy institucional y respetuoso del Estado de derecho. Con este principio y de acuerdo al derecho internacional, correspondía otorgar el salvoconducto a la señora Betsy Chávez. Como gobierno institucional no vemos los colores políticos; actuamos conforme a la ley, y eso ha sido bien recibido por el Gobierno mexicano”, señaló la mandataria.

Fujimori indicó que en los próximos días se designará un embajador peruano en México y que el Gobierno mexicano hará lo propio con su representante en el Perú.

Asimismo, afirmó que respeta la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a su pedido de libertad para el expresidente Pedro Castillo; sin embargo, ratificó que la postura del gobiernoo de respeto a la decisión del Poder Judicial peruano, que lo sentenció en primera instancia.

También menLa posibilidad de un pedido de extradición esta´en la potestad del gobienro pero no se ha contemplado aún.

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