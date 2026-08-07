Desde la región Junín, adonde llegó para inspeccionar las obras que se ejecutan en favor de los damnificados por los sismos que han azotado el sur del valle del Mantaro y el valle del Canipaco, la presidenta Keiko Fujimori saludó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con México.

“Era uno de nuestros objetivos y así se lo explicamos al canciller Carlos spá de recuperar estas relaciones. Además, como lo hemos señalado, vamos a tener un gobierno muy institucional y respetuoso del Estado de derecho. Con este principio y de acuerdo al derecho internacional, correspondía otorgar el salvoconducto a la señora Betsy Chávez. Como gobierno institucional no vemos los colores políticos; actuamos conforme a la ley, y eso ha sido bien recibido por el Gobierno mexicano”, señaló la mandataria.

Fujimori indicó que en los próximos días se designará un embajador peruano en México y que el Gobierno mexicano hará lo propio con su representante en el Perú.

Asimismo, afirmó que respeta la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a su pedido de libertad para el expresidente Pedro Castillo; sin embargo, ratificó que la postura del gobiernoo de respeto a la decisión del Poder Judicial peruano, que lo sentenció en primera instancia.

También menLa posibilidad de un pedido de extradición esta´en la potestad del gobienro pero no se ha contemplado aún.