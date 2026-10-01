La Junta de Usuarios de Agua del Sector Hidráulico Menor Virú reunió a candidatos a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Virú (MPV) en una mesa de diálogo “orientada a exponer las principales necesidades de los agricultores y promover una futura agenda de trabajo con la próxima autoridad municipal”.

VER MÁS| La Libertad: Desarticulan presunta banda criminal “Los Parqueros del Jota”

Clave

Durante la jornada, los presidentes de las comisiones de usuarios presentaron las problemáticas que afectan a sus sectores. Rómulo Vásquez, representante de la Comisión de Usuarios Santa Elena, señaló que la escasez de agua durante la época de estiaje y la afectación de la napa freática continúan siendo dos de las principales preocupaciones para los agricultores.

“Los candidatos están escuchando la problemática de nosotros, los agricultores, y esperemos que esta armonía, esta unidad y esta concertación continúen”, manifestó Vásquez.

Por su parte, el presidente de la Junta de Usuarios de Virú, Roberth García, destacó la necesidad de que la próxima gestión municipal se sume a proyectos estratégicos para mejorar la disponibilidad del recurso hídrico en el valle.

Entre ellos mencionó el embalse en la parte alta mediante la presa Huanaco, la ampliación del canal Napo y la explotación de agua del subsuelo a través de 19 pozos, iniciativas orientadas a garantizar una mayor disponibilidad hídrica en la zona alta.

Tras las exposiciones, los postulantes expresaron su disposición de respaldar estas iniciativas y plantearon otras acciones, entre ellas “la gestión de fondos económicos, apoyo logístico y articulación con distintas instituciones, con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de producción de los agricultores”.

Concluida la mesa de diálogo, se indicó que esta permitió colocar en agenda “no solo las principales problemáticas del sector, sino también proyectos y alternativas de solución que podrían formar parte de una futura coordinación entre la Junta de Usuarios, la municipalidad provincial y otras instituciones”.