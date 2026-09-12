El escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa fue propuesto como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos (EE.UU.). Así lo anunció la presidenta de la república, Keiko Fujimori, tras ser consultada al respecto.

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“Se le ha hecho la consulta. Él ha aceptado esta invitación. Yo considero que Álvaro Vargas Llosa va a ser un gran embajador del Perú en los Estados Unidos”, afirmó Fujimori en diálogo con RPP. Según detalló, el Gobierno está “a la espera de los procedimientos y protocolos formales que ocurren en este tipo de encargaturas”.

“Es un peruano con muchísima experiencia y creo que podrá elevar todavía más nuestras relaciones diplomáticas (con EE.UU.)”, agregó.

De otro lado, detalló que su agenda de viaje al país norteamericano, para el que ya solicitó permiso al Congreso, tiene como aspecto principal su asistencia a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. El evento se llevará a cabo entre el 22 y el 24 de septiembre.

“Mi participación (en la Asamblea), me parece, es el puesto octavo o noveno en el primer día. Esta visita nos permitirá asistir a invitaciones del Council of the Americas, el Atlantic Institution o tener una reunión con inversionistas”, informó. En ese sentido, confirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, le extendió una invitación “a todos los Jefes de Estado” para “una cena”.

Asimismo, Fujimori se refirió a las relaciones diplomáticas con China tras la visita de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, al Perú. Según indicó, de contar con el permiso del Parlamento, podrá acudir al Foro Económico APEC en ese país.

“En mi caso, se solicitará una reunión bilateral con el presidente (de China) Xi Jinping”, dijo. Luego, sostuvo que espera pasar “un día en Japón” para dialogar con inversionistas y agradecer las donaciones al Perú frente a El Fenómeno de El Niño.