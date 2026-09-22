Los operadores de vehículos tubulares de Huacachina, en la región Ica, reanudaron sus actividades turísticas luego de permanecer paralizados durante más de siete días.

La decisión se adoptó después de una reunión entre dirigentes del gremio y representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en la que se acordó continuar el diálogo sobre las condiciones técnicas y regulatorias aplicables a este tipo de vehículos.

Observaciones se concentran en seguridad y condiciones técnicas

La paralización se produjo en medio de observaciones formuladas sobre las condiciones en las que operan los tubulares y la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización.

Según el reporte proporcionado, entre los aspectos cuestionados figuran la antigüedad de algunas unidades y la aplicación de requisitos técnicos para vehículos modificados que circulan sobre las dunas.

El marco normativo vigente sí contempla reglas específicas para los tubulares destinados al transporte turístico. El Decreto Supremo N.° 026-2019-MTC modificó el Reglamento Nacional de Administración de Transporte e incorporó exigencias técnicas para estas unidades.

¿Qué exige la norma a los vehículos tubulares?

Entre las condiciones establecidas figuran que el vehículo mantenga chasis original, motor y otros sistemas automotrices correspondientes a su categoría, además de contar con cinturones de seguridad de cuatro puntos para todos los ocupantes y asientos con cabezales de seguridad.

La norma también contempla parámetros mínimos relacionados con pendientes, ángulos de entrada y salida, distancia al suelo y resistencia estructural.

Estas disposiciones fueron incorporadas con el objetivo de elevar los estándares de seguridad en la prestación del servicio turístico.

Operadores piden precisiones para continuar funcionando

Los empresarios sostienen que las unidades empleadas en Huacachina mantienen elementos originales de fábrica, como el motor y el chasis, y que las principales modificaciones se concentran en la estructura destinada a transportar pasajeros.

Rubén Camargo, vicepresidente de la asociación de operadores, señaló a Canal N que la paralización fue adoptada por los propios transportistas y que, según su versión, no existió una prohibición formal de funcionamiento emitida por la Fiscalía o el Gobierno Regional de Ica.

Esta afirmación corresponde a la posición del gremio y deberá contrastarse con las resoluciones o comunicaciones emitidas por las entidades fiscalizadoras.

Huacachina ya cuenta con una mesa técnica para seguridad turística

El debate regulatorio no es nuevo. En octubre de 2025 se creó mediante resolución ministerial una Mesa Técnica para el desarrollo turístico seguro en el Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina.

El grupo de trabajo tiene como finalidad diseñar e impulsar medidas de seguridad, formalización y fiscalización para los servicios prestados en vehículos tubulares dentro de Huacachina.

Este espacio involucra a distintas instituciones y busca articular medidas para reducir riesgos en una de las principales actividades turísticas de la zona.

Informalidad también forma parte del problema

Los dirigentes del gremio reconocieron que existen operadores independientes que prestan el servicio fuera de las asociaciones formalmente organizadas.

Según los representantes, esta situación dificulta la fiscalización interna y la aplicación uniforme de estándares de seguridad entre todos los prestadores.

Con la reanudación del servicio, operadores y autoridades deberán continuar evaluando las condiciones técnicas, administrativas y de fiscalización que permitan mantener la actividad turística sin descuidar la seguridad de los pasajeros.