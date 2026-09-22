La plazuela Belén, uno de los puntos céntricos de la provincia de Pisco, se convirtió en escenario de una feria que reúne a emprendedores locales con una variada oferta de productos y alternativas para el público durante estos días.

Emprendedores locales

La actividad, denominada “feria primaveral”, se desarrolla hasta el miércoles 23 de setiembre, en horario de 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche. La iniciativa cuenta con la participación de emprendedores de la provincia y el apoyo de la Municipalidad Provincial de Pisco.

Durante un recorrido por los diferentes puestos se puede encontrar una amplia variedad de productos, entre ellos prendas de vestir para damas, calzado, cosméticos, perfumes, bisutería, joyería, juguetes y accesorios para mascotas.

La propuesta también incluye productos elaborados por emprendedores locales, como tejidos a crochet, manualidades, artículos personalizados, tazas, tomatodos, llaveros, cojines, peluches y otros trabajos realizados mediante técnicas de sublimación. Asimismo artesanía local.

La oferta es en varios stands, donde se comercializan detalles personalizados, chocolates y otros obsequios dirigidos a parejas, familiares y amigos.

En el recorrido también se encuentran postres y productos de pastelería, entre ellos alfajores y chocolates, así como bebidas y productos derivados de la producción pisqueña, incluyendo piscos y vinos.

Los organizadores invitaron a los vecinos de Pisco y visitantes a recorrer la feria y conocer los productos que ofrecen los pequeños emprendedores, quienes encuentran en este tipo de espacios una oportunidad para promocionar y comercializar sus negocios.

La feria permanecerá instalada en la plazuela Belén hasta el miércoles 23 de setiembre, con atención al público desde las 9:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO