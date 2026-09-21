El alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, sostuvo un nuevo encuentro con integrantes de la Asociación de Pisqueños Residentes en Lima, en una jornada de confraternidad que permitió estrechar vínculos y abordar iniciativas relacionadas con el desarrollo de la provincia.

Reunión con edil

Durante la reunión, ambas partes expresaron su disposición a mantener una coordinación permanente y sumar esfuerzos en torno a propuestas que contribuyan al progreso de Pisco y al bienestar de sus ciudadanos.

El encuentro también sirvió para reafirmar el compromiso de los pisqueños residentes en Lima de continuar vinculados con su provincia y participar, desde su ámbito, en iniciativas orientadas a su desarrollo.

Por su parte, los representantes de la asociación expresaron su reconocimiento al alcalde Pedro Fuentes por las acciones que viene impulsando desde la Municipalidad Provincial de Pisco y destacaron la importancia de mantener estos espacios de diálogo y acercamiento.

Cabe señalar que, la Asociación de Pisqueños Residentes en Lima, destacó los trabajos de mejoramiento integral ejecutados en la avenida San Martín, desde el óvalo La Rotonda.

Los representantes de la asociación también hicieron entrega al burgomaestre de la última edición de la revista cultural y de análisis Prensa Pisco, publicación dedicada a difundir acontecimientos y temas de interés de la provincia.

La edición incluye, entre otros contenidos, la reflexión titulada “Identidad y Amor a nuestro querido Pisco”, escrita por el R.P. José Sánchez, de la parroquia San Francisco de Asís de Pisco Playa.

En su artículo, el sacerdote reflexiona sobre la identidad de los habitantes de Pisco y la importancia de preservar la memoria histórica de la provincia. Asimismo, menciona a diversos personajes pisqueños que, según señala, contribuyeron al desarrollo de la ciudad y cuya memoria considera importante mantener vigente.

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