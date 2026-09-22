El presidente de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, se pronunció sobre la agenda del Congreso y señaló que el debate sobre la delegación de facultades legislativas no debería extenderse.

Sus declaraciones se dieron tras ser consultado por la interpelación planteada contra el ministro de Educación, José Antonio Chang, y por las labores de fiscalización de la Cámara de Diputados.

Torres reconoció que los diputados tienen la facultad de presentar interpelaciones y mociones de censura como parte de sus funciones de control político. Sin embargo, cuestionó que algunos asuntos avancen con mayor rapidez que otros que considera prioritarios.

El titular del Senado sostuvo que la delegación de facultades debe recibir especial atención porque permitiría contar con herramientas para responder ante la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño. Además, recordó que el Reglamento establece un plazo de 15 días para que la Cámara de Diputados evalúe el pedido. “Cuidado con tratar de demorar aún más una decisión que yo creo que los peruanos están esperando y están reclamando”, afirmó.