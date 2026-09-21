La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales – ODPE Chincha realizó ayer la primera jornada de capacitación presencial dirigida a los ciudadanos que asumirán el rol de miembros de mesa (titulares y suplentes) en las Elecciones Regionales y Municipales que se desarrollará el próximo 4 de octubre.

Proceso electoral

Para esta actividad se habilitaron locales en Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Sunampe, Chincha Alta y en los demás distritos que corresponden a la provincia de Chincha. Los participantes durante la capacitación conocieron acerca de la instalación de la mesa de sufragio, votación y escrutinio.

Para ello, los capacitadores emplearon además de la explicación, ejercicios prácticos y el uso de materiales similares a los que serán empleados el día de las elecciones.

Capacitación en Ica

En tanto, el jefe de la ODPE Ica, Villadigno Zárate, también supervisó la primera jornada de capacitación presencial dirigida a los miembros de mesa, el cual se desarrolló ayer en los 31 locales habilitados en la circunscripción, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Durante la jornada, los miembros de mesa realizan prácticas con materiales similares a los que utilizarán el próximo 4 de octubre, con especial énfasis en los tres momentos principales del proceso electoral: instalación de la mesa, sufragio y escrutinio.

Esta capacitación busca fortalecer sus conocimientos y habilidades para cumplir adecuadamente las funciones que desempeñarán durante la jornada electoral.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO