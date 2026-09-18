El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial, el pasado 31 de agosto, que autorice el levantamiento del secreto bancario de cinco personas vinculadas al expresidente José Jerí. La medida forma parte de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, en agravio del Estado, debido a sus reuniones no registradas con empresarios chinos durante su gestión.

La solicitud fiscal comprende a los empresarios chinos Zhihua Yang y Shui Qin; Alicia Camargo, exfuncionaria del despacho presidencial; el policía Jhonn Mendoza; y María Oré, madre del exmandatario. La Fiscalía pide que el levantamiento del secreto bancario se aplique en su condición de “terceros afectados” y por el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026.

La Fiscalía pidió que el levantamiento del secreto bancario se aplique a estas personas en calidad de “terceros afectados”, por el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026.

Ante este pedido, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso que el requerimiento fiscal sea comunicado a las cinco personas involucradas, quienes tendrán un plazo de tres días hábiles para presentar los argumentos que consideren pertinentes. Asimismo, programó para el lunes 12 de octubre, a las 2:30 p.m., una audiencia virtual y de carácter privado para evaluar la solicitud, con participación de las partes procesales. Tras esta diligencia, el juzgado emitirá una decisión en los próximos días.

Como se recuerda, el 15 de enero, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el entonces presidente José Jerí por sus reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang. Entre estos encuentros figura una reunión del 26 de diciembre de 2025 en un chifa de San Borja y otra en el local de Market Capón, en el Cercado de Lima. La investigación también comprende los encuentros que el entonces mandatario sostuvo con empresarios chinos en Palacio de Gobierno.