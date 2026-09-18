El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías, puso en servicio el puente modular Costanera I, ubicado en el sector Enersur, en el km 264+600 de la carretera Costanera Sur, ruta PE-1SD, en el departamento de Moquegua. Con ello, se restablece la circulación vehicular en este importante tramo de la Red Vial Nacional no concesionada.

La puesta en servicio del puente representa una acción importante para recuperar la conectividad vial en el sur del país, al permitir nuevamente la circulación directa por este tramo de la carretera Costanera Sur. Su funcionamiento facilitará el tránsito de vehículos particulares y de transporte de pasajeros y carga, contribuyendo a una circulación más fluida entre Ilo y Tacna y favoreciendo las actividades comerciales y productivas que se desarrollan a lo largo de este corredor vial.

Colapso por lluvias intensas

La instalación del puente modular se gestionó ante la afectación ocasionada por las intensas lluvias registradas en la zona, que provocaron la activación de una quebrada, la pérdida de parte de la plataforma vial y el colapso de una alcantarilla, restringiendo la circulación en este sector de la carretera.

El puente Costanera I cuenta con 30 metros de longitud y es de doble vía. Su instalación estuvo a cargo de Provías, por administración directa, a través de la Unidad Zonal Tacna–Moquegua, con personal técnico especializado y maquinaria de la entidad.

Para habilitar la infraestructura, se ejecutaron trabajos de habilitación y refuerzo de la estructura de apoyo, montaje de los componentes del puente modular y acondicionamiento de los accesos. Asimismo, se realizaron las verificaciones técnicas necesarias para garantizar condiciones adecuadas y seguras para la circulación vehicular.