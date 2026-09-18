Durante su presentación ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que el Subsistema especializado contra la extorsión y delitos conexos comenzará a operar en La Libertad a partir de octubre.

El ministro detalló que esta iniciativa articula al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Añadió que, posteriormente, el modelo será implementado en otros distritos judiciales del país que registren una alta incidencia de este delito.

“Ayer me he reunido con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte porque precisamente él nos ha pedido tener en el distrito judicial esta experiencia, habida cuenta de que también es la zona de Lima donde hay mayor incidencia”, indicó Álvarez.

Durante su exposición, el ministro de Justicia y Derechos Humanos señaló que se fortalecerá la Defensa Pública y se continuará con el proceso de organización de una superintendencia.

“Lo que queremos es establecer un sistema que realmente funcione, no solamente para dotar de defensa y cumplir los derechos fundamentales de los investigados y procesados, sino también en igual porcentaje de las víctimas”, resaltó.

Asimismo, el ministro Álvarez informó ante los senadores que se tiene previsto ejecutar un proyecto para construir dos establecimientos penitenciarios en Huacho, cuya ejecución podría realizarse bajo la modalidad de Obras por Impuestos.