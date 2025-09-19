Más de mil 800 alumnos se preparan para participar en la Bioferia Educativa Alto Larán 2025. Los escolares de los tres niveles de educación presentarán los proyectos que han desarrollado durante este año, en el que incorporan técnicas para la siembra y cultivo de verduras, legumbres y otros de consumo para la comunidad estudiantil. Otra parte está destinada para la venta.

Primera cosecha

La propuesta, promovida por Fundación La Calera, reúne a los padres de familia, alumnos y docentes, quienes comenzaron la fase desde el preparamiento de tierra. Para mejorar el riego, utilizaron sistema tecnificado a través de paneles solares y con el acompañamiento de personal del gobierno local y la empresa privada lograron la primera cosecha de productos hidropónicos, que serán presentados en la Bioferia.

Durante todo este proceso, los alumnos refuerzan asignaturas como comunicación y matemática. Además, que sus trabajos son expuestos en el Día del Logro.

Narda Devescovi, gerente de Fundación La Calera, refirió que este 26 de setiembre será el evento desde las 9 de la mañana en el estadio Municipal de Alto Larán.

Por su parte, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Chincha, Wilbert Torres Matías, refirió que hay interés del gobierno local de Tambo de Mora por implementar esta estrategia con su comunidad escolar.

