La etapa provincial de la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka 2026 contó con la participación de al menos 20 instituciones educativas entre públicas y privadas de la provincia de Chincha. Fueron más de 60 proyectos presentados por las delegaciones del nivel primaria ante los integrantes del jurado designados para este evento realizado en el colegio Reina del Santísimo Rosario.

Etapa provincial

Los alumnos que superaron el concurso interno en sus escuelas estuvieron a cargo de sustentar los proyectos en la fase provincial. Trabajos como la “maceta de autorriego” de las alumnas Aydana y Daniela del colegio San Antonio de Padua (Pueblo Nuevo), “el poder del carvacrol” de la escuela Chinchaysuyo (Chincha Alta), entre otros, participaron en la fase provincial, en la que los menores demostraron capacidad para expresar sus ideas.

De otro lado, también se realizó el concurso nacional Crea y Emprende 2026. En este caso el anfitrión fue el colegio Divina Providencia y hubo 81 proyectos de emprendimiento elaborados por escolares, quienes tuvieron la oportunidad de presentar las propuestas innovadoras, que han desarrollado en la escuela con el acompañamiento de sus maestras para ser presentados en este evento etapa provincial.

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