El reporte también precisó que el temblor alcanzó una profundidad de 17 kilómetros y una intensidad de grado II en la escala de Mercalli para San Juan de Marcona. Este nivel indica que el movimiento pudo ser percibido por algunas personas que se encontraban dentro de edificios.

El Instituto de Defensa Civil (Indeci) recordó las medidas de prevención que deben tomarse ante un movimiento sísmico de gran magnitud, entre ellas contar con una mochila de emergencia, mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas u objetos que puedan caer o bloquear las rutas de evacuación.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0830 Fecha y Hora Local: 24/11/2026,17:36:29 Magnitud: 4.7 Profundidad: 17 km Latitud: -15.30 Longitud: -75.89 Intensidad: II San Juan de Marcona Referencia: 78 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/9rpJ3VG0nd — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 24, 2026

La recomendación se produce luego de que un sismo de magnitud 4.7 se registrara la tarde de este martes 24 de noviembre en la región Ica. Según información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento ocurrió a las 5:36 p. m. y tuvo como referencia un punto ubicado a 78 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca.