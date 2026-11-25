Jennifer Barreto se convirtió en la nueva Miss Universo 2026 y marcó un precedente en la historia del concurso al ser la primera madre en conquistar la corona. La representante de Puerto Rico se impuso en la competencia realizada en su país, en el marco del 75 aniversario del certamen.

La joven, de 27 años, superó a las candidatas de República Dominicana, Melissa Núñez, quien obtuvo el puesto de primera finalista; Venezuela, Clara Vegas, segunda finalista; Filipinas, Bea Millan-Windorski, tercera; y Nueva Zelanda, Georgia Waddington, cuarta.

Con este resultado, Puerto Rico suma su sexta corona en la historia del Miss Universo. Además, Barreto puso fin a dos décadas de espera para su país, cuya última ganadora había sido Zuleyka Rivera, en 2006. En 2001, Denise Quiñones también había conseguido el título en una edición realizada en territorio puertorriqueño.

La ceremonia convocó a miles de asistentes en el Coliseo de Puerto Rico, quienes llegaron con vestimentas elegantes y banderas para alentar a sus representantes. Entre el público destacaron seguidores procedentes de distintos países de Latinoamérica, como Venezuela, México y Nicaragua.

Jennifer Barreto, la primera madre en ganar el Miss Universo

El triunfo de Barreto representa un hito para el concurso, luego de que se modificaran las reglas para permitir la participación de mujeres casadas y con hijos. La puertorriqueña, quien tiene una niña, se convirtió así en la primera mujer en obtener el título universal siendo madre y estando casada.

Fuera de los escenarios, la nueva reina ha trabajado como especialista en prevención en el Departamento de Guerra de Estados Unidos y ha colaborado con la Asociación de Diabetes Pediátrica de Puerto Rico.

La competencia reunió a 116 candidatas en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. De ellas, 12 avanzaron a la siguiente etapa: República Democrática del Congo, Francia, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua y Venezuela.

La edición por el 75 aniversario del Miss Universo también se desarrolló en medio de cuestionamientos a la organización. Entre las controversias figura la exclusión de seis representantes del Sudeste Asiático: Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia, Singapur y Laos.

Pese a estos cuestionamientos, la venta de entradas para la gala final registró una alta demanda y se agotó en menos de 48 horas, según la información difundida. Esta edición marcó el regreso del concurso a Puerto Rico por cuarta ocasión y terminó con la sexta corona para la isla.

SAN JUAN (PUERTO RICO), 25/11/2026.- Jennifer Barreto made history as a mother by winning Miss Universe 2026. Discover her biography, family and journey to the crown. PHOTO BY INSTAGRAM MISS UNIVERSE PUERTO RICO (IG: muniversepr)

Miss Universo 2026 Jennifer Barreto de Puerto Rico reacciona en el escenario durante la 75a Competencia Final de Miss Universo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico. Jaydee Lee/Getty Images/AFP (Foto de Jaydee Lee / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP)