Las lluvias registradas en el distrito de Tambogrande, provincia de Piura, han dejado más de 2 mil familias afectadas y más de mil viviendas destruidas, además de aniegos en diversas vías, entre otros perjuicios. Así lo informó el alcalde electo de este distrito, David Carrión Juárez. Asimismo, se reportaron viviendas afectadas por las precipitaciones en el distrito de Marcavelica, en Sullana.

La autoridad edil electa de Tambogrande indicó que es preocupante la situación que atraviesa su jurisdicción. “En estos momentos tenemos más de 2 mil familias afectadas y más de mil viviendas que han sido destruidas. Hay familias a quienes se les han destruido sus casas en Malingas, también en el Valle de los Incas y La Peñita. Son poblaciones afectadas que están sufriendo. Asimismo, si van a la ciudad de La Greda, el río se está saliendo hacia la vía”, manifestó.

Además, explicó que es urgente la intervención de las autoridades, debido al peligro que representa el incremento del caudal del río. “Hago un llamado a las autoridades porque el río está a punto de destruir una carretera y dejar aislados a más de diez caseríos de la margen izquierda. Hay todo un trabajo por hacer. Asimismo, se debe trabajar en la defensa ribereña para la ciudad de Tambogrande. Otra de las zonas afectadas es la quebrada Carneros, que también perjudica a la población”, indicó.

Otro tema preocupante es el incremento de casos de dengue en el distrito. “El tema del dengue se ha descontrolado porque hay bastante contagio en todo el distrito y cinco muertes en Tambogrande. Por eso hago un llamado a las autoridades para que miren a Tambogrande, nos presten atención y nos ayuden. Además, queremos más personal médico para atender a la población”, añadió.

En tanto, la Defensoría del Pueblo supervisó el centro de salud de Tambogrande y constató que continúan las filtraciones reportadas desde marzo. Además de moho en las paredes, cables sueltos y deterioro en ambientes donde se atienden partos y se realizan controles infantiles.

QUEBRADAS. De acuerdo con el reporte complementario N°16366 del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) e INDECI, en el asentamiento Carlos Mariátegui en Tambogrande, se reportaron varios sectores. Asimismo, se activaron las quebradas San Francisco, Socarrón, Bonapira y otras.

Uno de los problemas identificados por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Tambogrande fue el deficiente funcionamiento del sistema de drenaje pluvial debido a la falta de mantenimiento, situación que impidió evacuar las aguas acumuladas.

Por otro lado, según el Senamhi, la estación de la Hacienda Barrios, en Morropón, registró la mayor acumulación de lluvias con 35.4 milímetros. Le siguen Canchaque con 29.4 mm y Santo Domingo con 21.1 mm. Los registros corresponden entre las 7:00 a.m. del 23 de noviembre y las 7:00 a.m. del 24 de noviembre.