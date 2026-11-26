El Proyecto Especial Chavimochic (PECh) reanudó este mediodía la entrega de agua potable a Sedalib S.A. El suministro se reinició con un caudal de 800 l/s y se incrementará progresivamente hasta alcanzar 1,400 l/s, conforme a las condiciones operativas.

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“La decisión culmina una intervención preventiva iniciada el sábado 21 de noviembre, cuando la inusual coloración [rojiza] del río Santa (Áncash) motivó el cierre de las compuertas de la bocatoma y la activación del monitoreo de calidad”, indicó la Región.

Las muestras tomadas al agua arrojaron valores dentro de los límites sanitarios aplicables para los metales evaluados.