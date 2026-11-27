La familia Trueba vuelve a la escena literaria para dar continuidad a la historia de Alba, quien tras la muerte de su abuelo en el universo de “La casa de los espíritus”, ahora tiene que enfrentar el regreso de su captor; romper con un legado de violencia y lucha por un futuro esperanzador para vivir junto a su nuevo amor y su hija.

A través de su más reciente novela “La hora antes del alba” (Planeta), Isabel Allende nos presenta una narrativa más realista, involucrada en la perseverancia, el amor y el realismo mágico en medio de hechos históricos y el caos.

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Con motivo al lanzamiento de su nuevo libro, en una entrevista en conjunto con medios locales y de Colombia, la escritora chilena responde las consultas de Correo sobre la literatura como ejercicio de memoria, la democracia, las violencias actuales y el regreso de Alba, su personaje más emblemático.

¿En algún momento sintió que regresar a Alba respondía a una deuda que tenía con los lectores, especialmente después de “La casa de los espíritus”, o fue más bien una necesidad suya de continuar escribiendo?

Yo siempre quiero seguir escribiendo, pero no tengo que seguir escribiendo la misma historia o los mismos personajes, aunque muchos se repiten y vuelven. Creo que la idea inicial no fue mía, sino de los lectores. Cuando terminé “La casa de los espíritus”, para mí era un universo cerrado. Ya estaba listo, no había nada más que agregar. Sin embargo, cuando vi la miniserie [en Prime video], tuve la sensación de que algo había quedado inconcluso. Pero fueron los lectores quienes me lo indicaron; no se me ocurrió a mí.

Conocemos las consecuencias de las dictaduras que aún se viven en América Latina, y más aún a través de la literatura y de las historias que nos narra en sus libros, como “La hora antes del Alba”. ¿Por qué cree que la memoria histórica no siempre es suficiente para evitar que se repitan los errores del pasado? ¿Por qué continuamos cayendo en ellos?

Mira, Antonella, somos humanos. Además, cada generación considera que la generación anterior es historia antigua. La historia oficial que nosotros tenemos es la de los libros de historia, y esos libros están escritos por los ganadores. Siempre los hechos y lo que ha sucedido están desvirtuados de la realidad. Están teñidos por la ideología, por el tiempo en que ocurren y por quien narra la historia. ¿Quién es dueño del relato? Esto de que tenemos mala memoria para recordar el pasado es muy grave.

Por ejemplo...

Fíjate que en Alemania se ha hecho un esfuerzo de varias generaciones por mantener viva la memoria de lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, para que no vuelva a ocurrir algo tan espantoso como los campos de exterminio, los campos de concentración y el Holocausto. Sin embargo, a pesar de ese tremendo esfuerzo, de que se enseña desde los colegios en adelante, existe un movimiento neonazi y gana la derecha en las elecciones. Entonces, como decía antes, estos son ciclos. Tenemos que pasar por ellos, pero siento que ahora América Latina está en mucho mejor pie de lo que estaba en los años ochenta. En aquella época había una verdadera diáspora de gente que pasaba de un país a otro buscando seguridad, escapando de diferentes dictaduras.

Retomando el tema de la memoria, y considerando no solo sus experiencias de vida, sino también las literarias, ¿siente que en el siglo XXI estamos viviendo un resurgimiento de situaciones que se presentaron en los años veinte y treinta? Me refiero a la violencia y a las amenazas contra la democracia. ¿Encuentra similitudes con aquellos periodos?

Claro, la violencia de internet, de las redes sociales y todo eso. Son diferentes formas de violencia, pero las estamos viviendo ahora. Cuando dices que estamos retomando historias de los años veinte y treinta, o de épocas anteriores, como ocurre en el caso de “La hora antes del Alba”, ambientada en los años setenta, hay que considerar que se necesita tiempo y distancia para escribir una novela. Yo escribí “La casa de los espíritus”. Podría haberla escrito cuando me fui de Chile después del golpe militar. Toda la información ya la tenía: la familia, el golpe militar, el país, todo estaba ahí. Pero no pude escribirla hasta muchos años más tarde, porque necesité ese tiempo para tomar distancia y ver las cosas con cierta perspectiva.

¿Y qué pasa con la literatura cuando se mira al pasado?

Creo que eso es lo que pasa siempre con la literatura: uno mira hacia atrás para poder imaginar el futuro. Eso tiene de maravilloso la literatura, que tiene su raíz en la nostalgia y la memoria, pero el impulso es siempre imaginar lo que puede ser, lo que no tenemos, lo que puede pasar. Creo que la literatura, la ficción por lo menos, es un ejercicio de empatía: es ponerte en el caso del otro, vivirlo. Es imaginar cómo podría ser el futuro.

Por último, sabemos que las mujeres necesitamos una red de apoyo para poder salir adelante y, en muchos casos, para sobrevivir. ¿Esto ocurre también dentro del mundo literario? Se lo pregunto porque hasta hoy se sigue hablando de literatura de escritoras o de libros de mujeres escritos por mujeres y para mujeres, cuando se supone que la literatura siempre ha sido universal. ¿Qué reflexión le merece esta distinción?

Existe hasta cierto punto. Yo no pertenezco a esa red porque estoy muy aislada. Vivo en California y escribo en español, así que no tengo con quién compartir mi trabajo hasta que está terminado y se traduce. Pero, sobre lo que decías de la literatura, cuando se habla de literatura sin adjetivos, se supone que fue escrita por un hombre blanco. De ahí para abajo, cualquier adjetivo que le pones la disminuye: literatura juvenil, literatura de mujeres, literatura afroamericana, lo que tú quieras. Y eso pasa con tantas cosas: los dueños del título mayor son hombres. Eso es parte de que vivimos en un patriarcado, y las mujeres están cuestionando eso constantemente. Por eso no nos gusta que hablen de literatura femenina. Hablemos, si quieren, de literatura escrita por mujeres o escrita por hombres, pero no me pongan un adjetivo porque me disminuyen.

SOBRE LA AUTORA

ISABEL ALLENDE, autora

Es la escritora en lengua española más leída en el mundo; su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas y el total de sus libros supera los 80 millones de ejemplares vendidos. El Premio Planeta 2026 conmemora su 75.º aniversario con el lanzamiento de “La hora antes del alba”.

1982 publica su primera novela: “La casa de los espíritus”

1942 nace en Perú, y a los tres años se instala en Chile con su madre.





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