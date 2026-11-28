El Ministerio de Salud (Minsa) envió 10 mil vacunas contra el dengue para que sean distribuidas en Trujillo, la provincia de la región más golpeada por esta enfermedad, con 10,685 casos confirmados y 6,605 sospechosos, según la gerencia regional de ese sector.

La información fue proporcionada ayer por la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, cuya gestión viene siendo duramente cuestionada por el avance acelerado de este mal en varias ciudades del departamento.

RESPUESTA

La autoridad regional aseveró que las dosis serán aplicadas a personas de 10 a 20 años de edad, por disposición del Minsa.

Tras la conferencia de prensa que convocó la Región para anunciar la llegada de las vacunas, la gobernadora se dirigió a la Unidad de Vigilancia Clínica por Dengue (UVICLIN) del Centro de Salud de Aranjuez, en Trujillo, donde supervisó la atención de pacientes con esta enfermedad.

“Día a día viene creciendo el número de casos”, reconoció la gobernadora.

Luego, Cabrera se trasladó al colegio nacional Santa Rosa, ubicado en el centro histórico de la ciudad. En este plantel, aseguró que semanas atrás se vacunaron 300 escolares y que con las llegada de las 10 mil vacunas se inmunizarán otras 300 estudiantes.

“Las vacunas nos van a salvar vidas”, expresó la autoridad regional en diálogo con un grupo de escolares.

DISPONIBILIDAD

Sobre la alta demanda de camas UCI en los hospitales del Minsa para atender a pacientes con este mal, el gerente regional de Salud, Gerardo Florián Gómez, desmintió lo dicho por la Defensoría del Pueblo y aseguró que no todas están copadas.

“En la actualidad tenemos 60 camas UCI en toda la región La Libertad. De estas, el 95% están copadas, pero hay que ser claros también al decir que estamos evitando que nuestros pacientes lleguen a este servicio con un manejo previo”, expresó el galeno.

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