La visita del papa León XIV despertó en el país una sensación de unidad poco frecuente. Su mensaje de reconciliación fue recibido con apertura en un contexto de profunda desconfianza. Según DATUM Internacional, para el 42% de los encuestados lo más importante de la visita fue su mensaje de esperanza, y para el 21%, su llamado a la unidad.

Reconciliarse exige recuperar la confianza, hoy muy debilitada en el Perú: solo el 4% confía en la mayoría de las personas, frente al 74% en Dinamarca, 72% en Noruega y 68% en Finlandia, según la Encuesta Mundial de Valores de Our World in Data. Y la desconfianza también alcanza a las instituciones: según el Latinobarómetro 2025/2026, en el Perú el Congreso y el Gobierno obtienen 9% de confianza; los partidos políticos, 10%; y el Poder Judicial, 15%. La Iglesia, con 66%, es considerada la institución más confiable del país.

La desconfianza tiene costos económicos: se asocia con menores ingresos, encarece las transacciones, favorece la evasión y debilita el apoyo a la inversión pública. En el Perú esto se refleja en obras paralizadas y reformas que no perduran.

Un acontecimiento no alcanza para recuperar la confianza, que se reconstruye con conductas repetidas. Autoridades que cumplen lo que prometen e instituciones que explican sus decisiones generan con los años el hábito de esperar algo del otro.

La gestión de la emergencia por El Niño podría ser un primer paso. De los 1,380 distritos declarados en emergencia, solo 70 cuentan con una evaluación de capacidad preventiva frente a la corrupción, y 436 tienen obras paralizadas por S/ 4,407 millones. Además, la preparación de los hogares es limitada: el 23% no ha tomado ninguna medida de prevención, y solo el 5% revisó y protegió sus conexiones eléctricas. Para corregirlo, cada obra de prevención debe contar con información pública y actualizada sobre su avance, costo y ejecutor. Además, las municipalidades que reciban recursos deben pasar por evaluaciones independientes de integridad, resultados abiertos, especialmente en la próxima transición política.

Con información pública, la ciudadanía podría vigilar el uso de los recursos y las autoridades demostrar el cumplimiento de sus compromisos. Así, el ánimo que dejó la visita papal podría traducirse en mayores exigencias y en un camino hacia la prosperidad basada en la confianza.