Cada cierto tiempo, Piura repite un guión conocido. El mar se calienta, el Senamhi advierte, los titulares se multiplican y, cuando el agua ya corre por las calles, nos preguntamos: ¿por qué nadie limpió los drenes ni el cauce del río? Hoy el Niño Costero se mantendría con una magnitud extraordinaria según el ENFEN hasta febrero de 2027.

El ciclo de la inacción en el que nos encontramos nuevamente no nace de la ignorancia. Como comunicadora en contacto con organizaciones de participación ciudadana en la región, veo un patrón. Desde mediados de 2026, las autoridades contaban con información técnica que advertía sobre la elevada exposición de nuestra región frente a las lluvias e inundaciones. Cenepred identificó 27 distritos de Piura en situación de riesgo muy alto por inundaciones, con más de 1.35 millones de personas expuestas.

Según datos de Cenepred de julio 2026, de 66 entidades públicas consideradas en la región, incluido el GORE, solo 26 tenían planes de prevención y reducción del riesgo de desastres vigentes y publicados. Más grave aún, únicamente dos municipalidades habían empezado a utilizar recursos de sus presupuestos para implementar dichos planes.

Lo que sí empieza a cambiar el tablero es la ciudadanía organizada. En 2024, la Municipalidad Provincial de Piura juramentó a 37 comités comunitarios como enlace entre vecinos y autoridades. Asimismo, Juvecos y organizaciones civiles como la Asociación Civil Vigilia Ciudadana, vienen fiscalizando activamente el avance real de las obras.

Exijamos, que la prevención deje de ser una promesa de último minuto y forme parte de una cultura de prevención y gestión de riesgos.