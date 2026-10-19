La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un informe final que propone suspender durante 120 días al legislador Julián Pérez Mallqui, de la bancada de Juntos por el Perú. La sanción contempla el descuento de sus haberes y responde a la responsabilidad ética que se le atribuye por agredir física y emocionalmente a su expareja en una comisaría de San Miguel.

La sesión fue presidida por Henry Albañil, representante del Partido Cívico Obras, y culminó con cinco votos a favor y uno en contra, este último de la bancada de Juntos por el Perú. Tras la aprobación del informe en esta instancia, la recomendación de sanción será remitida a la mesa directiva para que el pleno de la Cámara de Diputados evalúe el caso y adopte una decisión definitiva.

Según el informe final del expediente 001-2026-2027/CEP-CD, el diputado Julián Pérez Mallqui afectó la imagen institucional del Poder Legislativo al ser detenido en flagrancia. El documento señala que su comportamiento transgredió los deberes propios de su función representativa, por lo que recomienda imponer la máxima sanción administrativa, en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad contemplados en el reglamento interno.

La Policía Nacional del Perú intervino al legislador el jueves 30 de julio, horas después de que jurara al cargo. El caso se convirtió en la primera investigación formal tramitada por la Comisión de Ética Parlamentaria en el actual periodo de sesiones. De manera paralela, el Ministerio Público continúa con las diligencias para establecer la eventual responsabilidad penal del investigado.

En el ámbito judicial, Julián Pérez Mallquies investigado por la Fiscalía Suprema de Familiapor la presunta comisión del delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar. Como parte del proceso, el legislador presentó un recurso de tutela de derechos ante el Juzgado de Investigación Preparatoria, con el que busca excluir el certificado médico legista realizado a la denunciante, bajo el argumento de que la prueba habría sido obtenida de manera ilícita.

El Certificado Legal N.° 039118-VFL, emitido el 30 de julio de 2026, registró lesiones traumáticas recientes en la víctima. Según el informe forense, se identificaron hematomas en el codo, el antebrazo y la pierna derecha, además de marcas de presión digital. Estos hallazgos forman parte de la investigación fiscal en curso.