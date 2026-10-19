La senadora y vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, criticó la inasistencia de representantes de Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, donde se aprobó incluir siete medidas adicionales en el dictamen de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

En declaraciones a la prensa, Juárez cuestionó a los parlamentarios que se retiraron y estuvieron ausentes durante la votación. Según señaló, esta inasistencia les impidió fijar una posición formal sobre las propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención ante el fenómeno de El Niño.

“Las sillas vacías representan a aquellos políticos que le dan la espalda al reclamo de los ciudadanos”, declaró.

“Ustedes saben quienes son, son los mismos que se rasgan las vestiduras en nombre del pueblo, se llenan la boca hablando de justicia, y por detrás huyen cuando se trata de castigar a los delincuentes”, añadió.

Juárez cuestionó a las bancadas que no asistieron y las acusó de anteponer sus discrepancias políticas a las necesidades de la población. En ese sentido, remarcó que el país requiere acciones para combatir la delincuencia, prevenir posibles emergencias climáticas y fomentar la generación de empleo.

“Usan discursos floridos para defender un sistema podrido. Ponen las diferencias políticas, por sobre las urgencias ciudadanas. Huyen y se esconden cuando hay que hablar de orden, pero son los primeros en aparecer cuando surge el caos”, manifestó.

“Quienes hoy se oponen a dar facultades se oponen a darle herramientas a los peruanos para vivir mejor, para defenderse de los criminales, para prepararse frente al Niño”, aseguró.

Asimismo, Juárez reprochó que los parlamentarios no se quedaran en la sesión para discutir las iniciativas y expresar su postura a través del voto. Asimismo, advirtió que tanto el silencio como la inasistencia tienen repercusiones políticas.

“El Perú votó orden hace pocos meses. Nosotros como representantes somos simples vehículos de ese mandato. quienes hoy se oponen a dar facultades, se oponen a darle herramientas a los peruanos para vivir mejor, para defenderse de los criminales, para prepararse frente al Niño, para tener más trabajo”, enfatizó.

“Y en esa batalla hay solo dos bandos, o se está del lado de los criminales o se los combate. No hay punto medio, no hay lugar para cálculo político ni para los tibios. Por acción u omisión puede ser cómplices de ello, el silencio y las sillas vacías hablan más que palabras”, agregó.

La vocera de Fuerza Popular manifestó que su bancada espera la asistencia de los representantes de los grupos parlamentarios ausentes al pleno programado para el miércoles, donde se debatirá el dictamen de delegación de facultades legislativas.

“Los esperaremos el día miércoles en el Pleno. Creemos que el Perú merece una respuesta y merece una reflexión de parte de estos grupos políticos”, indicó.