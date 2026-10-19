La senadora de Renovación Popular, Lourdes Alcorta, cuestionó este lunes 19 de octubre la ausencia de varios parlamentarios durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, en la que se aprobó incorporar siete materias adicionales al dictamen de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo.

La legisladora calificó de “chantaje” y “extorsión” la actitud de quienes, según su interpretación, condicionaron su participación o respaldo a la propuesta. Sus declaraciones se produjeron después de que el grupo parlamentario aprobara ampliar de 20 a 27 las materias del dictamen sobre seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño.

“Eso se llama un chantaje, se llama extorsión. Hemos conciliado, hemos pedido un cuarto intermedio, hemos salido a conciliar y hemos aprobado por unanimidad”, declaró Alcorta a Canal N.

Lourdes Alcorta cuestiona ausencia de senadores durante la votación

La parlamentaria sostuvo que los integrantes de la comisión que discrepaban con la propuesta tuvieron la oportunidad de participar en el debate, expresar sus cuestionamientos y votar en contra.

Sin embargo, criticó que algunos legisladores no se encontraran presentes al momento de adoptar los acuerdos. En su opinión, las diferencias debieron resolverse dentro de la sesión y mediante los mecanismos de votación.

“Lo único que tienes que hacer, pues, es simplemente votar en contra y se acabó”, manifestó la representante de Renovación Popular.

La Comisión de Constitución, presidida por Carlos Mesía, de Fuerza Popular, aprobó la incorporación de las siete materias adicionales con siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención entre los presentes. La ausencia de otros integrantes impide considerar el resultado como un respaldo unánime de toda la comisión.

Alcorta defiende acuerdo con la bancada de Obras

Consultada sobre los cuestionamientos a la bancada de Obras por su participación en el debate y los calificativos de “traidores” dirigidos a sus integrantes, Alcorta defendió la decisión del grupo parlamentario de llegar a un entendimiento.

“Creo que los de Obras han tenido una reacción positiva, han marcado su posición al respecto de algunos desacuerdos que han tenido. Entonces, hemos llevado una conciliación y se ha votado”, señaló.

La senadora consideró que las discrepancias fueron abordadas mediante conversaciones entre los representantes parlamentarios y que el acuerdo permitió continuar con el procedimiento legislativo.

Asimismo, expresó que, tras la aprobación del dictamen en comisión, corresponde concentrar la discusión en el Pleno del Senado, donde los legisladores tendrán una nueva oportunidad para pronunciarse.

Senadora rechaza que los siete puntos adicionales alteren pedido del Ejecutivo

Según explicó, las nuevas propuestas fueron planteadas por distintas bancadas y mantienen relación con los asuntos de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño incluidos en la solicitud original del Poder Ejecutivo.

“Lo que hemos hecho nosotros, después de los 20 puntos que se han aprobado, es incluir los que teníamos en diferentes bancadas, pero que están vinculados directamente a cada uno de los temas que se han venido del parte del Ejecutivo y Diputados”, afirmó.

Con ese argumento, rechazó que la ampliación haya desnaturalizado el pedido de delegación legislativa. Esta postura también fue defendida por otros integrantes del Senado, mientras que sectores de oposición han cuestionado la posibilidad reglamentaria de incorporar nuevas materias.

Dictamen de facultades legislativas pasará al Pleno del Senado

La Comisión de Constitución concluyó la votación del texto que propone otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante 90 días calendario.

El dictamen comprende 27 materias, siete más que las 20 aprobadas anteriormente por la Cámara de Diputados. Entre las propuestas adicionales figuran asuntos relacionados con la legítima defensa, la presunción de inocencia y la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad exterior de establecimientos penitenciarios.

Alcorta sostuvo que el trabajo de la comisión ya terminó y manifestó su expectativa de que el debate en el Pleno se desarrolle sin nuevas confrontaciones.