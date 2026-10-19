La presidenta Keiko Fujimori advirtió que el Perú afrontaría épocas difíciles por los efectos del fenómeno El Niño.

“Se vienen tiempos difíciles, no podemos negarlo. El fenómeno El Niño es un fenómeno climatológico que está afectando al mundo, pero que al Perú lo va a golpear mucho más fuerte”, afirmó.

Y como anticipando las graves consecuencias del fenómeno, ayer el Poder Ejecutivo aprobó los “Lineamientos para la Gestión y el Manejo de Cadáveres y Restos Humanos en situaciones de emergencias y desastres”.

Así, se busca ordenar la respuesta que puedan dar las instituciones si un evento deja víctimas mortales.

DETALLES

De acuerdo con la resolución N° 005-2026-PCM/SGRD, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) envió dos oficios y un informe técnico de la Dirección de Respuesta y Dirección de Políticas, Planes y Evaluación en el que proponen y sustentan el proyecto.

En el mismo refieren que dichos lineamientos tienen por finalidad articular las acciones de las entidades competente para garantizar un manejo seguro, adecuado, respetuoso y digno de los cadáveres y restos humanos en situaciones de emergencia y desastre.

El documento está firmado por Edgar Fortunato Ortega Torres, secretario de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El Gobienro de la presidenta Keiko Fujimori se prepara ante Fenómeno El Niño. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

ANTECEDENTE

Desde agosto del año pasado, el Indeci realiza mesas de trabajo con entidades estratégicas para estandarizar lineamientos, protocolos y procedimientos en el manejo de cadáveres y restos humanos durante situaciones de emergencias y desastres.

Las acciones que se desarrollan forman parte del Plan Nacional de Operaciones de Emergencia de 2022.

Dichas sesiones han contado con la participación de especialistas en gestión del riesgo de desastres, antropólogos forenses, asesores legales y representantes operativos, con el objetivo de fortalecer la articulación interinstitucional y garantizar una respuesta oportuna, digna y trazable ante eventos adversos.

Por otro lado, recientemente Indeci realizó una reunión de coordinación con representantes de los diferentes ministerios para presentar el proyecto de actualización del Plan de Contingencia Nacional ante lluvias intensas y peligros asociados.

Durante la reunión se precisaron las actividades asignadas a los ministerios en el marco del plan, a fin de promover la articulación interinstitucional para fortalecer las acciones de preparación y respuesta ante lluvias intensas y sus peligros asociados.

De esa manera, Indeci intenta coordinar con instituciones del Estado para fortalecer la gestión reactiva del riesgo de desastres, con el objetivo de proteger a la población y sus medios de vida.