La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados recibirá hoy al canciller Carlos Espá para que informe sobre la política exterior peruana y tres asuntos específicos.

Según la agenda parlamentaria, el ministro de Relaciones Exteriores deberá explicar la naturaleza legal, los objetivos, la conformación y los compromisos asumidos por el Estado peruano en el marco del Escudo de las Américas.

Asimismo, Espá informará sobre las acciones del Ejecutivo para la visita apostólica del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre.

La comisión también solicita información sobre el estado de los peruanos que viajaron a Rusia para trabajar y que, según denuncias, se encuentran desaparecidos.

La sesión será a las 2 p.m. y estará presidida por la diputada Giannina Avendaño (JP).