La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó este lunes 19 de octubre la incorporación de siete puntos adicionales al dictamen que propone otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana y prevenir los efectos del fenómeno El Niño.

La votación se realizó bajo la conducción del senador Carlos Mesía, de Fuerza Popular, y obtuvo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Con esta decisión, el dictamen pasa de las 20 materias aprobadas inicialmente por la Cámara de Diputados a 27 puntos propuestos para la delegación legislativa.

La aprobación se produjo por unanimidad de los integrantes presentes durante la votación. Sin embargo, varios representantes de otras bancadas no se encontraban en la sala, en medio de las discrepancias sobre la incorporación de nuevas materias.

¿Qué siete puntos adicionales aprobó la Comisión de Constitución?

Entre las medidas adicionales incorporadas al dictamen se encuentran propuestas relacionadas con la regulación de la legítima defensa, la presunción de inocencia y la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en el resguardo exterior de establecimientos penitenciarios.

El predictamen también había contemplado iniciativas vinculadas con el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y el tratamiento legal de organizaciones criminales. Estas propuestas generaron diferencias entre las agrupaciones parlamentarias durante las sesiones previas.

Los siete puntos adicionales forman parte de la propuesta que continuará su trámite en el Senado. Su incorporación en comisión todavía no implica que el Poder Ejecutivo esté autorizado para legislar sobre estas materias.

Dictamen con 27 materias será elevado al Pleno del Senado

Tras la votación, Carlos Mesía solicitó consultar la dispensa del trámite de aprobación del acta, con la finalidad de ejecutar los acuerdos y agilizar la remisión del dictamen al Pleno del Senado.

La propuesta establece un plazo de 90 días calendario para que el Poder Ejecutivo pueda emitir decretos legislativos dentro de las materias que finalmente autorice el Parlamento.

Durante la primera parte de la sesión, la Comisión de Constitución había aprobado los 20 puntos procedentes de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el grupo de trabajo continuó con la discusión de las siete materias adicionales, cuya incorporación recibió también siete votos favorables, según la actualización de la jornada.

De esta manera, el dictamen queda con 27 puntos para su siguiente etapa parlamentaria. La aprobación en comisión no constituye la autorización definitiva de las facultades legislativas.