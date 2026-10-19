La Cámara de Diputados instalará hoy la Comisión Especial de Seguimiento y Fiscalización Parlamentaria de las inversiones y recursos públicos destinados a prevenir y atender los efectos del fenómeno El Niño.

La sesión será a las 10:00 a. m. en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre y luego se elegirá su mesa directiva.

La comisión verificará la ejecución física y financiera de los recursos, las transferencias a gobiernos regionales y locales, las contrataciones y el avance de las obras de prevención.

Además, podrá convocar a funcionarios, realizar visitas de fiscalización y coordinar con la Contraloría.

El Pleno aprobó su creación el 10 de septiembre y su conformación el 6 de octubre.

Fuerza Popular contará con cinco integrantes; Juntos por el Perú, con cuatro; el Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular y Obras, con dos cada uno; y Ahora Nación, con uno.