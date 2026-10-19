La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores aprobó este lunes 19 de octubre, con siete votos a favor, la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, en el marco del debate sobre las medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

La decisión se produjo durante la sesión del grupo de trabajo que preside el senador Carlos Mesía de Fuerza Popular. No obstante, los integrantes de la comisión todavía deberán discutir si incorporan siete puntos adicionales a las 20 materias que recibieron el respaldo de la Cámara de Diputados.

La propuesta contempla otorgar facultades al Ejecutivo durante 90 días para emitir decretos legislativos en los asuntos autorizados por el Parlamento. La aprobación definitiva del procedimiento aún requiere esclarecer el alcance del texto que será elevado al pleno del Senado.

Senado debatirá siete puntos adicionales al pedido de facultades

La controversia se concentra en el predictamen elaborado por la Comisión de Constitución del Senado, que plantea ampliar de 20 a 27 las materias sobre las cuales podría legislar el Gobierno.

Los siete puntos adicionales no formaron parte del texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados, situación que ha generado discrepancias entre las bancadas respecto a las atribuciones de la Cámara Alta para modificar el contenido de la delegación.

Entre las propuestas difundidas previamente figuran medidas relacionadas con el tratamiento de organizaciones criminales bajo la denominación de grupos hostiles y modificaciones vinculadas con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Por ahora, la aprobación con siete votos no significa que las 27 materias hayan recibido luz verde. La incorporación de los siete puntos adicionales sigue pendiente de discusión, según la actualización de la sesión.

Oposición cuestiona incorporación de nuevas materias

Las discrepancias surgieron por la propuesta de incorporar asuntos que no fueron aprobados en la Cámara de Diputados.

Las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación, Juntos por el Perú y Obras habían expresado sus reparos sobre el procedimiento para modificar el texto de delegación de facultades legislativas.

El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, sostuvo que el Reglamento del Senado no permite incorporar nuevas materias a la propuesta recibida de la Cámara de Diputados.

“El Reglamento dice que la Cámara de Senadores no puede añadir nuevas materias”, declaró Nieto en una entrevista con RPP.

El dirigente planteó aprobar los 20 puntos que ya cuentan con el respaldo de Diputados y tramitar las siete materias adicionales mediante proyectos de ley que sean evaluados por la Cámara Baja.



